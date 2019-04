Les coûts associés au Saaremaa pourraient s'élever à 45 millions $

Le traversier se trouve actuellement en Allemagne, et doit arriver à Québec à la mi-mai, où il faudra huit semaines pour le rendre conforme aux normes de navigation en eaux canadiennes.

Le coût de cette opération pourrait s'élever à 6 millions de dollars, selon ce qu'a affirmé jeudi le président-directeur général par intérim de la STQ, Stéphane Lafaut.

Les coûts sont présentement évalués entre 5 et 6 millions, donc on entre dans les chiffres du [ Plan québécois des infrastructures ]. On va fermer le projet lorsque le navire va être déclaré opérationnel.

Stéphane Lafaut, PDG par intérim de la STQ