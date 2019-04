Alors que la population anticipe la crue annoncée dans les régions de l'Outaouais et de l'Est ontarien, des citoyens affirment avoir tiré des leçons des inondations de 2017 et promettent de ne pas se faire prendre une nouvelle fois par la montée des eaux.

La situation est telle que la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outraouais (CPRRO) a prévenu que les niveaux d'eau pourraient atteindre ceux observés lors des inondations de 2017.

Depuis jeudi, Marc Rossignol et un groupe d’amis s’affairent à construire une digue de sacs de sable autour de la résidence d’un ami qui habite à Masson-Angers, aux abords du chemin du Fer à Cheval. Aujourd’hui, on va finaliser ça à la petite pelle et on va déplacer notre équipement , a-t-il dit.

On est pas mal préparés, je crois. Mieux qu’il y a deux ans. Marc Rossignol

M. Rossignol affirme que le souvenir des inondations de 2017, toujours vif dans son esprit, l’a fortement poussé à affronter les précipitations qui pourraient atteindre plusieurs dizaines de millimètres au cours des prochains jours.

Les résidents du chemin du Fer-à-Cheval dans le secteur Masson-Angers se préparent en vue de la crue soudaine de la rivière des Outaouais. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Des mesures concrètes

Le spectre d’une situation similaire à celle d’il y a deux ans influence d’ailleurs la façon dont les gens se préparent à la crue.

Nous, ici, on s’est fait 3000 sacs [jeudi] , explique Marc Rossignol, ajoutant que le groupe d’une quinzaine de personnes qui participaient à la corvée n’a pas chômé.

M. Rossignol indique que leur mur de sacs de sable fait 15 cm (6 pouces) de plus que celui que le groupe d'amis avait construit en 2017. Si jamais l’eau passe, ce sera ce que ce sera , dit-il.

Des citoyens s'affairent à protéger leurs biens de façon préventive. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

M. Rossignol et ses amis ne sont pas les seuls à mettre la main à la pâte. Le message s’est passé tout le long de la rue qu’il faut se préparer avant que ça arrive. Là, je pense qu’on va être prêts pour l’affronter , mentionne le riverain en riant.

De son côté, Jean-Luc Meunier, un résident qui habite au coin des rues Moreau et Jacques-Cartier, attendait les instructions de la Ville de Gatineau avant d’entamer quelques démarches. Vendredi matin, le Gatinois disposait des sacs de sable sur son terrain afin de protéger son habitation.