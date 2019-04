Décès de Noel Starblanket : la communauté rend un dernier hommage à l'aîné autochtone respecté

Les funérailles auront lieu au gymnase White Buffalo Calf. Selon la professeure à l’Université des Premières Nations du Canada, Merelda Fiddler-Potter, l’événement est réservé aux membres de la Première Nation crie Star Blanket.

Les membres du public ont pu lui rendre hommage jeudi lors d'un service commémoratif en son honneur, à l'Université des Premières Nations à Regina, où il oeuvrait comme aîné. Une centaine de personnes se sont rassemblées lors de la commémoration.

Des membres de sa famille, de la communauté, des amis et des représentants gouvernementaux étaient sur place pour lui rendre hommage.

« Il était un homme incroyable et il était l'exemple d'un homme très noble, a dit Michael Starr, le chef de la Nation Star Blanket, lors de la célébration de la vie de Noel Starblanket. Il a trouvé sa vraie vocation, ce qu'il croyait être la vraie, dans sa capacité cérémonielle. Trouver et travailler au sein de notre communauté, avec les aînés, non seulement notre communauté, mais aussi d'autres communautés. »

Au début des années 1970, le promoteur des droits et de la culture autochtone était devenu chef de la Nation crie Star Blanket à l'âge de 24 ans, devenant ainsi l'un des plus jeunes chefs autochtones du Canada à l'époque.

Noel Starblanket est reconnu pour avoir exercé une influence déterminante sur l’éducation et la culture et accordait une importance à la réconciliation en favorisant les relations entre les communautés autochtones et non autochtones de Regina et de la Saskatchewan.

Il avait également pris part au projet du Traité 4, une activité éducative mise en place par deux Fransaskoises, et dans laquelle des élèves tentent d'imaginer une société inclusive.

Avec les informations de Marc-Antoine Bernier et de Penny Smoke, CBC News