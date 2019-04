Le premier ministre japonais bientôt en visite au Canada

Le premier ministre Justin Trudeau accueillera son homologue japonais Shinzo Abe les 27 et 28 avril prochains à Ottawa, dans le cadre d'une visite officielle portant entre autres sur les relations économiques entre Ottawa et Tokyo.

Dans un communiqué transmis vendredi matin, le cabinet du premier ministre Trudeau précise que les deux hommes d'État aborderont également la question du prochain sommet du G20, prévu à Osaka, au Japon, les 28 et 29 juin.

Le dossier de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) fera lui aussi l'objet de discussions.

« Le Canada et le Japon sont des alliés et des amis proches. Nous partageons de nombreuses valeurs et priorités communes. Grâce à l’entrée en vigueur du PTPGP entre nos deux pays, notre engagement à l'égard du commerce progressiste crée déjà des résultats pour les Canadiens et les Japonais », a déclaré M. Trudeau.

« Lors de la visite du premier ministre Abe, nous pourrons renforcer encore davantage nos liens économiques et créer de nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés du Pacifique », a-t-il ajouté.

Les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises, l'an dernier, notamment au sommet du G7 dans Charlevoix, en juin, mais aussi à la réunion des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, en novembre.

En 2018, les exportations canadiennes de marchandises en direction du Japon ont totalisé 12,9 milliards de dollars, contre des importations de produits japonais de l'ordre de 16,8 milliards.

Tout juste avant d'atterrir à Ottawa, M. Abe effectuera un arrêt de deux jours à Washington, pour y rencontrer le président américain Donald Trump. Ce dernier doit également se rendre au Japon, du 26 au 28 mai, rapporte le Japan Times.