De fortes pluies toujours attendues en Estrie : Sherbrooke se met en préalerte

Selon l'Organisation municipale de la sécurité civile de Sherbrooke, la pointe est attendue dans la nuit de samedi à dimanche. Le niveau de la rivière doit atteindre 21 pieds pour qu'il y ait un début d'inondation.

Du porte-à-porte a été fait au cours des derniers jours pour aviser les citoyens à risque des mesures à prendre en cas, justement, que la Saint-François déborde.

Le coordonnateur des mesures d'urgence, Stéphane Simoneau, se fait néanmoins rassurant auprès de la population.

Premièrement, on surveille le niveau, et si on a à intervenir pour leur venir en aide, les aider à évacuer et ouvrir un centre d'accueil, tout ça est déjà préparé pour être mis en place si ça dégénère.

Stéphane Simoneau, coordonnateur des mesures d'urgence