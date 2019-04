De fortes pluies toujours attendues en Estrie

Vendredi matin, pourtant, tout était encore tranquille. Seul le lac Memphrémagog était toujours sur le seuil d'une inondation mineure, selon le directeur régional de la sécurité civile pour l'Estrie et la Montérégie, Jean-Sébastien Forest.

Généralement, c'est que l'eau va atteindre certains terrains, certaines propriétés. Pas nécessairement les résidences, mais les terrains et parfois, il peut y avoir certains millimètres sur la chaussée , illustre-t-il.

Rien d'inquiétant encore pour les autres cours d'eau. On est passés sous le seuil de surveillance. La pointe de crue est vraiment estimée aux alentours de samedi en soirée jusqu'à dimanche , rappelle-t-il.

À Weedon, la Régie incendie des rivières soutient que le le débit de la rivière aux Saumons est faible, tout comme le niveau de la rivière Sain-François.

À Sherbrooke, le niveau de la rivière Saint-François se situait vendredi matin sous la barre des 14 pieds. Or, la Ville de Sherbrooke souligne qu'il pourrait atteindre 20 pieds samedi en soirée.

Du porte-à-porte a été fait au cours des derniers jours pour aviser les citoyens à risque des mesures à prendre en cas d'inondation.

L'Organisation municipale de la sécurité civile de Sherbrooke évalue que, selon ses modèles, il pourrait tomber de 40 à 60 mm de pluie. Le coordonnateur des mesures d'urgence, Stéphane Simoneau, se fait néanmoins rassurant auprès de la population.

Premièrement, on surveille le niveau, et si on à intervenir pour leur venir en aide, les aider à évacuer et ouvrir un centre d'accueil, tout ça est déjà préparé pour être mis en place si ça dégénère.

Stéphane Simoneau, coordonnateur des mesures d'urgence