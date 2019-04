Saint-Pascal veut rénover son Centre sportif

Il y a quatre ans, la Ville avait estimé les coûts d'une telle rénovation à un peu plus de 5 M$. On a dû revoir le projet pour le faire par phases, compte tenu des coûts , affirme Éric Lemelin, directeur des loisirs de Saint-Pascal.

Ainsi, la première phase des travaux sera réalisée ce printemps. Pour cette phase, on parle du remplacement du système de réfrigération et la relocalisation de la "resurfaçeuse", ou si vous préférez la Zamboni. On procède aussi à la déshumidification de l'aréna et à des changements dans le système d'éclairage , précise M. Lemelin. Les coûts totaux de cette première phase de travaux sont estimés à environ 1,4 M $ et Québec contribue financièrement à cette étape pour un montant avoisinant les 600 000 $.

Les bandes de la patinoire seraient changées lors de la phase 2 des travaux. Photo : Ville de Saint-Pascal / Émilie Poulin

Pour la phase 2 des travaux, Saint-Pascal sollicitera l'aide de Québec et d'Ottawa. On va revoir les besoins de la clientèle et mettre ça sur papier afin d'être prêt dès que les programmes de subventions Canada-Québec-Municipalités seront lancés , ajoute le directeur des loisirs.

On me dit que c'est imminent et que le programme sera annoncé sous peu. On veut profiter du fait qu'on va accueillir des compétitions pour les Jeux du Québec. Éric Lemelin, directeur des loisirs de la Ville de Saint-Pascal

Parmi les rénovations souhaitées pour la phase 2, Éric Lemelin évoque l'agrandissement des installations. On va agrandir du côté est. Ça va nous permettre d'aménager un hall d'entrée plus fonctionnel, entre autres pour les personnes à mobilité réduite. Ce sera plus spacieux parce qu'on est un peu à l'étroit, en ce moment , explique le principal intéressé en rappelant que le Centre sportif n'a pas fait l'objet de rénovations majeures depuis son ouverture. Les bandes de la patinoire seraient aussi changées.

L'intérieur du Centre sportif serait réaménagé dans la phase 2 des travaux, notamment pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Photo : Ville de Saint-Pascal / Émilie Poulin

Aucune place assise supplémentaire n'est toutefois prévue dans l'enceinte du Centre sportif. 1200 personnes peuvent actuellement être accueillies et il n'y a pas de lacune à ce niveau , conclut M. Lemelin.

Un architecte a été mandaté pour réviser le projet pensé en 2015. C'est à ce moment que les coûts finaux nécessaires à l'élaboration du projet seront connus.