Pluies abondantes et risque d'inondations en Ontario

L'office de protection de la nature de North Bay-Mattawa a diffusé un avertissement jeudi, disant surveiller en particulier des criques comme Chippewa Creek et Parks and Pinewood Parkway Creek.

L'office prévient aussi le public que les berges des cours d'eau sont glissantes à cette période de l'année.

Le niveau d'eau du ruisseau Chippewa est plus élevé que d'habitude au début du printemps. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Le lac Nipissing n'est pas à risque d'inondation pour l'instant.

Plus au sud, Environnement Canada prévoit de 25 mm à 50 mm de pluie d'ici samedi dans les régions de Windsor et de Toronto, notamment, le résultat d'une dépression en provenance des États-Unis.

Bien que le sol ne soit plus gelé en général, il aura tout de même une capacité limitée à absorber cette eau. Par conséquent, une certaine accumulation d'eau est possible dans les terres basses, indique Environnement Canada. À l'heure actuelle, il semble que la pluie cessera à temps pour ne pas nuire au lapin de Pâques dimanche matin.

Dans l'Est de l'Ontario, de 30 mm à 60 mm sont attendus d'ici samedi matin. Ces régions, qui incluent Belleville, Kingston et Cornwall, pourraient recevoir 10 mm supplémentaires de pluie durant la journée de samedi.