Un accident de la route fait 1 mort, 2 blessés au nord-ouest de Moncton

Une femme a perdu la vie et deux autres personnes ont été sérieusement blessées en fin d'après-midi, jeudi, lorsque deux véhicules sont entrés en collision sur la route 126 au nord-ouest de Moncton.

Une collision frontale entre une camionnette et une voiture s'est produite peu avant 17 h. Lorsque les premiers répondants sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert la camionnette couchée sur le côté avec deux occupants coincés à l'intérieur. Elle avait pris feu et des passants munis d'extincteurs d'incendie arrosaient déjà les flammes.

La voiture avait terminé sa course dans le fossé et sa conductrice se trouvait toujours à l'intérieur. Les paramédicaux ont constaté sa mort.

Les premiers répondants ont dû se servir de pinces de désincarcération pour dégager l'homme et la femme qui se trouvaient dans la camionnette.

L'homme était blessé plus sérieusement, mais sa passagère était consciente et répondait aux questions, selon Marc Henrie, du service d'incendie de Saint-Paul. Les pompiers ont pu la dégager rapidement, mais le travail a été plus long dans le cas du conducteur, dont les jambes étaient coincées. Ils ont tous deux été transportés à l'hôpital.

Les pompiers ont dû se servir de pinces de désincarcération pour dégager les occupants de cette camionnette. Photo : Service d'incendie de Saint-Paul

La route 126, près de l'intersection avec la route 515 à Hébert, a été fermée jusqu'à 20 h.

La collision a été violente; la chaussée était couverte de débris, rapporte Marc Henrie, qui reconnaît avoir eu chaud. « J'ai vu de nombreux accidents [...] dans ma carrière, mais c'est la première fois que je me rendais sur les lieux d'un accident où des passagers étaient pris dans un camion en feu. »

La GRC tente toujours de déterminer la cause de l'accident.

Avec les informations de Hadeel Ibrahim