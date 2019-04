Inondations : plusieurs régions de l'est du pays sur le qui-vive

Dans Chaudière-Appalaches, les gens de la Beauce doivent déjà composer avec les désagréments des inondations. À Beauceville, hier, l’heure était au découragement pour plusieurs commerçants du centre-ville. Copropriétaire du bar et salon de quilles Le Loft, Karine Malenfant affirme avoir tout perdu.

L'immeuble et les équipements du Loft sont une perte totale. L'eau et les glaces ont tout détruit sur leur passage. Karine Malenfant et son conjoint avaient décidé de passer la nuit de lundi à mardi à l'intérieur de leur entreprise, pour intervenir en cas d'inondation. Toutefois, ils ont été impuissants devant la force et la rapidité de la crue des eaux.

Dans la région de Montréal, les villes de Rigaud et de Pointe-Fortune ont demandé hier aux citoyens qui habitent aux abords de la rivière des Outaouais d’évacuer leur maison au cours des 24 prochaines heures.

Selon le maire de Rigaud, Hans Gruenwald fils, les données hydrographiques et météorologiques des dernières heures laissent prévoir des crues très rapides et plus importantes encore que celles qu’a connues la région en 2017.

« La situation évoluera rapidement, prévient-il. C’est ça qui est la grosse différence. Ça va arriver tellement vite que les gens ne pourront pas réagir, à la vitesse à laquelle l’eau va monter. »

Le mot d'ordre est simple, c'est "évacuez!" Hans Gruenwald fils, maire de Rigaud

À Laval, qui est bordée par la rivière des Mille Îles et la rivière des Prairies, le maire Marc Demers a déclaré l’état d’urgence sur son territoire, jeudi, en raison des inondations imminentes.

« C'est plus une mesure préventive pour s'assurer d'avoir plus de flexibilité dans nos opérations », explique son chef des communications, Louis-Philippe Dorais.

Par voie de communiqué, la Ville précise que la déclaration d'urgence s'applique « aux secteurs de la ville situés en zone inondable à récurrence 0-100 ans ». Cette procédure sera nécessaire à l'administration pour « effectuer les dépenses nécessaires et octroyer tous les contrats qui pourraient être requis, comme l’achat de sable ou d’équipement, sans passer par les processus habituels ».

La situation n'avait pas évolué jeudi, selon M. Dorais. Mais la Ville a revu à la hausse le nombre de maisons menacées, estimé mercredi à quelque 800 résidences. Elle évoque maintenant le chiffre de 1504 maisons situées dans la zone à risque.

À Montréal, les autorités municipales surveillent de près les secteurs résidentiels de l'ouest de l'île et de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, qui ont été sévèrement inondés eux aussi il y a deux ans. Elles sont d'ailleurs passées en mode « urgence », jeudi après-midi, avec plus d’effectifs sur le terrain.

Plusieurs riverains de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont encore en tête le cauchemar vécu en 2017. Photo : Radio-Canada

Une crue aussi importante qu’en 2017?

La Mauricie et le Centre-du-Québec ne sont pas en reste. Les autorités surveillent de près le lac Saint-Pierre et la rivière Saint-Maurice. Jusqu’à 70 millimètres de pluie sont attendus en Mauricie d’ici samedi après-midi et jusqu’à 40 mm, selon les prévisions d’Environnement Canada.

La Sécurité civile s’attend à ce que les niveaux d’eau atteignent ceux de 2017.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, lance un appel aux résidents des zones menacées d'inondation pour qu'ils se préparent à la crue rapide des eaux.



Des inondations majeures sont prévues durant la fin de semaine le long de la rivière des Outaouais, et Gatineau ne sera pas épargnée. Les niveaux des eaux pourraient [même] atteindre ceux observés au plus fort de la crue en mai 2017, évalue la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais.

Les nouvelles ne sont pas très bonnes, a reconnu le maire lors d’un point de presse hier. « On a la responsabilité de se préparer au pire et c’est ce qu’on fait aujourd’hui », tout en faisant appel à la prudence, puisqu’il ne s’agit pas d’une « science exacte ».

L'eau monte rapidement au Nouveau-Brunswick

Les eaux montent au Nouveau-Brunswick, particulièrement celles du fleuve Saint-Jean. La crue dans certaines zones dépasse les prévisions. Ainsi, les autorités prédisent maintenant que le fleuve sortira de son lit samedi à Fredericton, soit un jour plus tôt que prévu.

La fonte des neiges et les fortes pluies prévues d'ici dimanche feront gonfler les cours d'eau. Le nord-ouest de la province risque de recevoir jusqu’à 100 millimètres de pluie au total d’ici dimanche, selon Environnement Canada.