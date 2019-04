Les ambulanciers ontariens dénoncent le projet de fusion des services

L’association professionnelle précise également qu’elle n’a pas non plus été consultée par les auteurs d’un rapport intitulé EMS Vision Ontario 2050, qui propose des réformes et qui aurait été présenté au gouvernement.

L’Association des ambulanciers a rencontré jeudi la ministre de la Santé Christine Elliott et estime que la ministre comprend que ses membres sont inquiets. La ministre aurait également assuré qu’aucune décision n’est prise et que les municipalités, ambulanciers et syndicats, notamment, seront consultés prochainement.

Lors du dépôt du budget la semaine dernière, l’Association avait salué le fait que la province maintenait son engagement envers les ambulanciers paramédicaux en tant qu’intervenants d’urgence essentiels dans le système de soins de santé de calibre mondial de l’Ontario .

Elle soulignait également l’augmentation de 1,4 million du budget global de la santé et espérait que les mesures contenues dans le budget ne se traduiraient pas par une réduction de la qualité des services offerts par les ambulanciers.