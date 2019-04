Les 67 d’Ottawa remportent un 9e match de suite en séries

Les 67 d'Ottawa ont prolongé leur belle séquence en séries éliminatoires avec une 9e victoire de suite, jeudi soir. La formation a eu le meilleur 6-4 sur les Generals d'Oshawa dans ce premier duel de la finale de l'Est dans la Ligue de l'Ontario (OHL).

Cette rencontre n’a pas été un long fleuve tranquille pour les 6 522 spectateurs présents et leur équipe favorite. Les 67 ont accordé le premier but aux Generals, une première dans les présentes séries, et perdaient 4 à 2 pour commencer la 3e période.

L’équipe s’est ressaisie et a marqué quatre buts sans réplique pour l’emporter. Nous avons montré beaucoup de caractère. Je suis fier de l’attitude des joueurs qui sont restés calmes et n’ont jamais paniqué. Nous étions en contrôle malgré tout , souligne l’entraîneur André Tourigny.

Les deux équipes se sont échangé l’avance à trois reprises durant la rencontre.

Une foule nombreuse célèbre un but des 67 en séries Photo : Valerie Wutti / 67's d'Ottawa

La 3e période des 67 a souvent été la plus productive de l’équipe cette saison. Ce match n’a pas fait exception alors qu’Ottawa a marqué 4 buts dans les 12 dernières minutes de jeu.

Il faut être capable de faire face à l’adversité et j’ai aimé la réponse de mes joueurs. André Tourigny, entraîneur-chef des 67

Les six buts des 67 ont été marqués par cinq joueurs différents. Marco Rossi a réalisé un doublé.

N’importe qui peut compter dans cette équipe et c’est une grande partie de notre succès , souligne le défenseur Noel Hoefenmeyer, qui a marqué le but de la victoire, en avantage numérique. C'est ce qui fait notre force et notre succès.

Les Generals d’Oshawa, en plein contrôle de la rencontre après deux périodes, s’en voulaient de l’avoir échappée.

Notre cerveau a arrêté de fonctionner. Certains joueurs ont arrêté de porter attention aux détails et contre une équipe comme les 67, ça coûte cher , dit l’entraîneur des Generals, Greg Walters. Le pilote d'Oshawa se console en mentionnant que son équipe a prouvé qu'elle peut compétionner face aux coriaces 67.

Le gardien des Generals, Kyle Keyser, a bien fait devant son filet Photo : Valerie Wutti / 67 d'Ottawa

Les 67 ont tiré 38 fois au filet contre 20 pour Oshawa et le match aurait pu être différent sans la belle performance du gardien Kyle Keyser.

Dans l’autre série de la OHL, Saginaw a remporté une victoire facile de 7-2 face à Guelph.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau, samedi à 14h, à la Place TD.