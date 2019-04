Vancouver pourrait repousser à 2020 l’interdiction des pailles en plastique

Un rapport de la Ville de Vancouver demande au conseil municipal de reporter à avril 2020 l'interdiction des pailles de plastique, et à janvier 2020 celle, partielle, des contenants et gobelets en styromousse.

La Ville a annoncé en mai 2018, dans le cadre de sa stratégie zéro déchet 2040, que ces mesures entreraient en vigueur le 1er juin 2019.

Cela a soulevé plusieurs inquiétudes parmi les petites entreprises, selon les fonctionnaires.

« Elles ont indiqué que le soutien le plus important que la Ville pourrait leur accorder, c’est de leur donner plus de temps pour trouver des solutions de rechange pratiques, abordables et accessibles », peut-on lire dans le rapport rendu public jeudi.

Impliquer la province

Les fonctionnaires souhaitent aussi une implication plus importante de la province. Ils demandent aux conseillers municipaux de présenter deux résolutions au Congrès 2019 de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM), pour mettre de la pression sur Victoria.

L’une exigerait que le gouvernement adopte une stratégie à l’échelle provinciale pour réduire l’utilisation des articles à usage unique. L’autre, qu’il développe des standards provinciaux en matière de compostage d’articles à usage unique, pour faciliter leur traitement dans les infrastructures concernées.

La prochaine séance du conseil municipal est prévue le mardi 23 avril.