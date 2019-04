Des musiciens d’Edmonton et de Calgary offrent deux concerts bilingues gratuits

Ces musiciens forment le Quatuor Polyphonie. Ils se rassemblent depuis un an pour préparer ce concert.

« En tant que musiciens d’orchestre, on aime avoir des occasions pour jouer dans de plus petits ensembles, comme un quatuor. Pour nous, c’est vraiment un plaisir de pouvoir se réunir entre amis dans un petit groupe et faire des concerts qui sont un peu plus accessibles et qui [ont] un répertoire tellement immense et magnifique », explique la violoniste Virginie Gagné.

La musicienne a initié ce projet en demandant à un groupe d’amis s’il voulait organiser cet événement. Le Quatuor Polyphonie a reçu une bourse du Conseil des arts du Canada pour présenter ces concerts bilingues dans des communautés franco-albertaines.

Mme Gagné a commencé à jouer du violon à l’âge de trois ans. Elle a été interpellée en voyant sa grande soeur jouer de cet instrument. Depuis, elle n’a jamais arrêté.

« Le violon est un instrument qui a un répertoire très grand. On peut apprendre des pièces toute sa vie et ne jamais avoir fini de découvrir. C’est un instrument qui est vraiment beau, qui a un son très harmonieux. C’est presque comme du chant sur un instrument. On peut vraiment s’exprimer de manière très subtile et très variée », s'exprime-t-elle.

Les dates des concerts Edmonton : le vendredi 19 avril à 19 h 30 au Grand Salon du Campus St-Jean

le vendredi 19 avril à 19 h 30 au Grand Salon du Campus St-Jean Beaumont : le dimanche 21 avril à 15 h au Centre communautaire Beaumont

Les morceaux qui seront interprétés durant le spectacle ont été choisis lors des discussions de groupe. Une oeuvre du compositeur albertain John MacPherson ainsi qu’une oeuvre de Sergueï Prokofiev seront mises de l’avant. Mme Gagné tenait à ce qu’une pièce française soit jouée, vu que le spectacle est aussi présenté à la communauté francophone.

La violoniste souhaite que ce concert permette au public de vivre un gamme d’émotions à travers la musique.

« Il y a des moments vraiment très excitants dans le concert, des moments plus mystérieux aussi, raconte-t-elle. J’espère que les gens trouveront beaucoup de plaisir à nous écouter ».