Les Foreurs de Val-d'Or repêcheront au 2e rang

Les Foreurs avaient 28 % des chances d'obtenir le tout premier rang. Ce sont plutôt les Sea Dogs de St-John, qui n'avaient que 5 % des chances, qui ont été pigés au premier rang.

Les Foreurs étaient déçus que les mathématiques aient joué en leur défaveur, mais très satisfaits d'avoir mis la main sur le deuxième choix.

Quand on se retrouve avec ce privilège-là, ce n'est pas quelque chose qui arrive chaque saison. Il faut qu'on aille chercher un joueur qui a toutes les habiletés et tout le talent qu'on lui reconnaîtra, mais de s'assurer que ça, on est capable de le voir pendant 68 matchs et pas de façon sporadique. Donc un joueur qui démontre déjà une rigueur et une constance digne d'un professionnel, c'est ce qu'on va vouloir greffer à notre organisation , a affirmé le directeur hockey des Foreurs, Pascal Daoust, à l'émission Région zéro 8.

Les Foreurs ont aussi un autre choix première ronde, obtenu des mêmes Sea Dogs en échange de Julien Gauthier en janvier 2017.

Le repêchage de la LHJMQ aura lieu le 8 juin, au Centre Vidéotron de Québec.