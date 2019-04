Un nouveau festival de musique jazz à Québec

Une centaine de musiciens dont Stéphane Wrembel, Cilad Hekselman et Brad Mehldeau, seront de la première édition du nouveau Festival Québec jazz en juin, créé par la contre-bassiste Patricia Deslauries et le producteur Simon Couillard.

L'événement va de soit quand on sait à quel point le jazz à été présent à Québec au fil du temps, que ce soit les belles heures du Clarendon, celles du défunt Festival international de jazz de Québec ou plus récemment les samedis du bar Saint-Angèle, dans le Vieux-Québec.

« On remercie tous ceux qui sont passés avant nous, ceux qui ont fait vivre le jazz à Québec, ça nous permet d'être la où on est maintenant », a affirmé avec entrain la co-directrice artistique du Festival Québec jazz en juin, Patricia Deslauriers, lors d'une conférence de presse de lancement.

Moments magiques

Le but de Québec jazz en juin est de permettre au jazz québécois de rayonner et de créer des moments magiques, avec le concept « six grandes voix pour le jazz », ou encore la série « jazz et chandelles ».

« On recrée des mini clubs de jazz à la new-yorkaise au Château Laurier, sur Grande Allée, explique Patricia Deslauriers. Les gens descendent trois marches et s'installent devant une petite scène avec des musiciens acoustiques. On va les entendre comme eux s'entendent. On va créer un lien intime magique avec 30 ou 40 personnes à la fois.

Série jazz et chandelles 21 juin - Duo Gilles Bernard

22 juin - Hansford Rowe Projec

28 juin - Sylvain Provost et Norman Lachapelle

29 juin - Frédéric Alarie (solo)

Une programmation ambitieuse

C'est plus de 100 artistes qui fouleront les planches de Québec au cours des 10 jours que durera le Festival Québez jazz en juin. Une programmation qui fera la part belle aux musiciens québécois et aux artistes étrangers.

« On essaie de présenter un bel équilibre au niveau de la diversité des styles, mentionne Simon Couillard, co-directeur artistique. Un équilibre au niveau des artistes du Québec, de Québec et de la scène internationale. On mise sur les artistes québécois, tout en invitant des têtes d'affiche internationales afin de provoquer de belle rencontre comme celle des pianistes Jean-Michel Pilc et Vincent Gagnon. »