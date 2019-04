La mère d'un enfant autiste dénonce des difficultés dans le système d'éducation

Sophie Turbide se désole de devoir se battre contre les préjugés et avec les institutions scolaires pour que son enfant reçoive les services auxquels il a droit.

Elle estime que les particularités de son enfant sont souvent abordées comme s'il s'agissait de problèmes de comportement.

Mon fils est très intelligent, il est autiste haut niveau, donc parfois, on sous-estime ses besoins ou ses manifestations autistiques et on voit ça comme des problèmes de comportement alors que c’est clairement des comportements autistiques.

Sophie Turbide, mère d’un enfant autiste