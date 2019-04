Ce qui est ouvert et fermé pour la fin de semaine de Pâques

Entre la chasse aux œufs, les repas en famille et les multiples activités, il est difficile de retenir ce qui est ouvert et fermé pendant le week-end de Pâques.

Voici les services et les commerces qui ferment leurs portes ou modifient leur horaire, ainsi que des activités proposées.

Musées, galeries, piscines et autres activités

Il y aura des chasses aux œufs de Pâques au marais Oak Hammock, de 10 h à 16 h 30, ainsi qu’un bingo sur le thème de Pâques, à 13 h 30 et à 15 h, de vendredi à dimanche.

Le centre éducatif pour l'environnement FortWhyte Alive organise aussi une chasse aux œufs de Pâques dimanche, de 13 h à 15 h. Il est ouvert de 9 h à 17 h vendredi, et de 10 h à 17 h samedi et dimanche.

Les musées et le zoo sont ouverts les jours suivants :

Musée des beaux-arts de Winnipeg : ouvert samedi et dimanche, fermé vendredi et lundi.

Musée canadien pour les droits de la personne : ouvert de 10 h à 17 h vendredi et dimanche, fermé lundi.

Zoo du parc Assiniboine : ouvert toute la fin de semaine.

Musée des enfants du Manitoba : ouvert toute la fin de semaine.

Samedi et dimanche, les centres récréatifs et les piscines municipales seront ouverts. Les piscines fermeront à 16 h dimanche.

Les seules piscines municipales ouvertes vendredi seront :

la piscine du centre récréatif Cindy-Klassen, de 11 h à 18 h

la piscine Margaret-Grant,de 13 h à 17 h

Les seules piscines municipales ouvertes lundi seront :

la piscine Pan Am, de 10 h à 14 h

la piscine du centre récréatif Cindy-Klassen, de 14 h à 18 h

Les bibliothèques seront fermées vendredi et dimanche.

Les bibliothèques du Millénaire, Charleswood, Henderson, Louis-Riel, Pembina Trail et West Kildonan seront ouvertes lundi, de 13 h à 17 h. La bibliothèque Harvey-Smith sera ouverte de 14 h à 18 h.

Autres services de la Ville de Winnipeg

La collecte des ordures se fera normalement vendredi et lundi.

Les autobus de Winnipeg circuleront selon l’horaire du dimanche le Vendredi saint et le jour de Pâques, et selon leur horaire normal de semaine le lundi de Pâques.

Commerces

Pour les amateurs de magasinage, les principaux centres commerciaux (Saint-Vital, Grant Park, Kildonan Place, Outlet Collection Winnipeg et Polo Park) seront fermés vendredi et dimanche. Ils reviennent à leurs heures normales samedi et lundi.

Tous les magasins d’alcool de la province ferment vendredi et dimanche et seront ouverts samedi et lundi.