Fuite de gaz à l’école des Découvreurs : les enseignants déposent un recours

Un texte de Jean-Philippe Robillard et Daniel Boily

Le recours du Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal contre la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys vise à faire la lumière sur ce qui s’est passé en faisant témoigner le personnel, la direction de l’école et la commission scolaire.

Au-delà de la fuite de gaz, notre recours vise à établir la responsabilité de l’employeur et, le cas échéant, obtenir dédommagement.

Pendant ce temps, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) a décidé de lancer une enquête interne pour faire la lumière sur le fil des événements du 14 janvier.

Une firme externe doit rencontrer ces prochains jours le personnel de l’école « dans une démarche de collecte d’informations », écrit la CSMB dans une convocation envoyée au personnel de l’école.

Une démarche attendue par le syndicat.

Les profs comprennent qu’un accident, ça arrive. Ils sont prêts à admettre qu’il peut y avoir un bris mécanique. Le noeud, c’est de savoir ce qui s’est passé entre 8 h 30 et 9 h, quand les cours commencent et quand les ambulances et le service incendie arrivent vers 11 h.

Mélanie Hubert, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal