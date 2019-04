Émilise Lessard-Therrien presse le ministre de l'Éducation d'instaurer un prix plafond

La solidaire réagissait ainsi par voie de communiqué au reportage de Radio-Canada diffusé hier concernant la hausse de 233 % des frais chargés à des parents pour certaines concentrations sportives offertes dans les écoles de Rouyn-Noranda.

Émilise Lessard-Therrien rappelle que Québec solidaire a défendu une position ferme en faveur de la gratuité scolaire lors de la dernière campagne électorale. Selon elle, il s'agit tant d'une question d'accessibilité que d'équité.

De charger comme ça des frais aux parents pour des programmes spéciaux à l'école, c'est vraiment d'ajouter une troisième vitesse au système scolaire. On a les programmes au privé, on a les programmes réguliers et on a les programmes particuliers, fait-elle valoir , martelant que le ministre Roberge doit utiliser le projet de loi 12 sur la portée du droit à la gratuité scolaire et sur l'encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées pour clarifier la situation, c'est-à-dire établir un prix plafond équitable pour toutes les écoles du Québec.

Ça ne fait aucun sens que l'accès à ces programmes-là soit déterminé par la grosseur du portefeuille des parents. Idéalement, ce serait un accès gratuit, universel pour tous les programmes, comme les concentrations qui sont offertes dans les différentes écoles. Émilise Lessard-Therrien

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, n'a pas donné suite à notre nouvelle demande d'entrevue formulée jeudi après-midi.

Rappelons que Radio-Canada révélait hier que des parents de Rouyn-Noranda se plaignaient d'une hausse qualifiée de « démesurée » pour la participation à la concentration multisports à l'école La Source.

La Commission scolaire de Rouyn-Noranda rétorquait que cette hausse était nécessaire pour que les frais liés à la participation à ce programme d'éducation physique enrichie soient plus représentatifs de la réalité.

Elle disait aussi avoir voulu uniformiser les coûts entre les deux écoles secondaires sur son territoire.