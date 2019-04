Pas de sanction, mais un avertissement clair du CRTC au Groupe TVA

Le CRTC ne s'est donc pas rendu à la demande de Bell qui réclamait, mercredi, la révocation de la licence de TVA Sports après que son propriétaire, Québecor, eut privé de signal les abonnés de Bell Télé.

Néanmoins, le CRTC impose à Pierre Karl Péladeau et ses entreprises une ordonnance qui l'oblige à se conformer à sa réglementation.

Comme cette ordonnance sera enregistrée en Cour fédérale, toute éventuelle contravention de la part de Groupe TVA constituerait un outrage au tribunal, prévient le CRTC. Et, en pareille situation, la Cour pourrait mettre Groupe TVA à l'amende ou lui infliger des mesures coercitives.

De plus, s'il advenait que Groupe TVA retienne à nouveau le signal de TVA Sports ou interfère avec ce dernier avant la résolution de ce différend, la licence de TVA Sports sera automatiquement suspendue tant que Bell Canada sera privée du signal. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, extrait du communiqué du 18 avril 2019

Le Conseil se dit « très préoccupé par le geste de Groupe TVA ». Des actions qui constituent « une violation grave » de ses règlements et qui ont eu pour effet de priver des centaines de milliers de Canadiens d'un service auquel ils sont abonnés, dit encore le Conseil, qualifiant le tout de « pratique déloyale ».

« Détenir une licence est un privilège et non un droit, écrit Ian Scott, président et dirigeant principal du CRTC. Des obligations viennent avec ces privilèges et nous nous attendons à ce que Groupe TVA s'y conforme. »

Mercredi matin, les commissaires du CRTC avaient entendu les arguments de Québecor et de Bell et avaient promis une décision rapide.