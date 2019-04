Tomodensitomètre : un couple franco-ontarien donne 1 M$ à l'hôpital de Kapuskasing

Grâce à un don d'un million de dollars de Marcel et Frances Labelle de Cochrane, l'Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing se rapproche de son objectif financier pour l'achat d'un tomodensitomètre.

L’annonce a été faite jeudi par l’hôpital.

Le comité chargé du financement du projet se dit ému . Il n’avait demandé que 500 000 $ à la fondation établie par les deux Franco-Ontariens.

On ne s’attendait vraiment pas à ce montant, c’est incroyable [...] C’est un appareil super important, donc on est vraiment contents et heureux , déclare Chantal Boyer-Brochu, membre du comité.

Dans un communiqué, l’un des directeurs de la Fondation, Jacques Demers, indique que la Fondation [Marcel et Frances Labelle] reconnaît que les patients de cette région rencontrent de nombreuses difficultés en ce qui a trait à l’accès aux soins de santé primaires, aux médecins de famille, aux programmes de spécialistes et aux services de diagnostic spécialisés en raison de l’éloignement .

Marcel et Frances Labelle sont originaires de Cochrane dans le Nord-Est de l'Ontario. Photo : Facebook

L’hôpital s’était tourné vers le sociofinancement pour l’achat de l’appareil médical, après que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée eut refusé d’accorder du financement à cet effet.

Selon Mme Boyer-Brochu, le total recueilli est désormais de plus de 1,5 million de dollars. Le comité doit toujours recueillir 115 000 $ pour atteindre son but.

On a vraiment espoir que la communauté va continuer et va nous aider à atteindre notre but dans les prochains jours, les prochaines semaines , fait-elle savoir.