Destination Sept-Îles Nakauinanu attend 14 500 croisiéristes en 2019

La programmation semble trompeuse : aucun navire n'est attendu en juin et juillet prochain. L'escale devrait pourtant établir une nouvelle marque, avec la visite de près de 14 500 passagers et membres d'équipage.

Le paquebot Queen Mary-2, véritable géant des mers, accostera à deux reprises dans la baie de Sept-Îles et pour completer une saison qui débute le 24 mai.

Dates des escales de croisières à Sept-Îles pour 2019 : Mai : Saga Sapphire (le vendredi 24) Juin-Juillet : aucun bateau Août : Seabourn Quest (le mardi 27) Septembre : Queen Mary-2 (le vendredi 6)

MS Insignia (le dimanche 8)

Champlain (le mardi 10)

Silver Wind (le vendredi 13)

MS Arcadia (le lundi 30) Octobre : Queen Mary-2 (le lundi 14)

Le navire de croisières Queen Mary 2 fait une escale au quai des croisières de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La chef d'escale Marie-Eve Duguay et Maxime Pineault, son directeur des opérations à quai, se félicitent d'avoir recruté deux nouvelles compagnies de croisière en 2019.

À notre plus grosse année, on avait neuf navires, cette année on en a huit. Donc c'est quand même très proche d'une année record en terme de navires aussi. C'est huit journées d'escale, sept navires différents.

Marie-Eve Duguay est chef d'escale de croisières internationales à Destination Sept-Îles Nakauinanu Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On est chanceux d'avoir une belle variété comme ça de clients. [...] Des clients de grand luxe aussi, ça fait la différence en terme de visibilité pour la destination. Marie-Eve Duguay, chef d'escale Destination Sept-Îles Nakauinanu

En ajoutant quatre nouvelles excursions en 2019, l'organisme porte son offre à plus de 20 sorties.

Une exposition en trois langues retrace l'histoire du commerce des fourrures avec les Innus Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Car les touristes demandent volontiers à se dégourdir les jambes après un long parcours en mer.

D'ailleurs, on avait déjà planifié, s'il restait de la neige le 24 mai, d'amener des motoneiges sur le quai pour que les gens puissent se prendre en photo.

Heureusement, les employés de Destination Sept-Îles Nakauinanu savent qu'une destination nordique arrive avec ses surprises.