Des chansons pour mieux comprendre les temps de verbe

Pour mener le projet, les élèves de la troisième année étaient accompagnés de leur enseignant en musique, du compositeur Cédric Paquin-Bellehumeur et de leur enseignante Janiphée Guimond.

Ce sont les élèves qui ont choisi les mots et les verbes des chansons. Une façon originale de bien faire comprendre aux élèves les spécificités de chaque temps de verbe.

En début d'année, quand on a commencé à faire l'apprentissage des verbes, certains enfants trouvaient cela difficile. À la base, on a commencé à les chanter, pour le plaisir, en tapant dans nos mains dans la classe. Suite à cela, on a eu l'idée ensemble de créer un CD de musique , explique l'enseignante de troisième année, Janiphée Guimond.

Une fierté palpable

L'exercice a été laborieux, mais les élèves sont fiers du résultat et surtout, ils disent mieux comprendre toutes les conjugaisons possibles.

C'est la première fois que je chantais avec des garçons du rap. J'ai aimé ça! Ça m'a appris beaucoup de choses dans le rap et dans les verbes , témoigne Myranie Durand.

J'étais fier de nous autres et je trouve que c'est un très beau projet. Nathan Ménard

J'avais tout le temps hâte de venir à l'école pour qu'on pratique les verbes avec mon équipe , lance Arianne Durocher.

Une motivation supplémentaire

L'enseignante Janiphée Guimond a noté une évolution importante dans l'apprentissage de ses élèves, mais surtout dans leur désir d'apprendre.

J'ai vu la motivation des enfants. On cherche toujours à innover en enseignement et à trouver la bonne idée qui va accrocher les enfants à aimer l'école, à aimer apprendre. Ça, c'est vraiment une belle réussite , se réjouit-elle.

Le projet a été inscrit au défi OSEntreprendre. Il représentera le Témiscamingue à la finale régionale.

Pour la première fois, jeudi, les élèves ont présenté leur création devant le grand public. Une cinquantaine de disques ont d'ailleurs été mis en vente.