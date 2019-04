Menaces anonymes contre l’École secondaire Hammarskjold : des accusations déposées contre deux suspects

Emilie-Jade Pakrashi, 18 ans, fait face à 3 chefs d’accusations de méfaits publics et 3 accusations de méfaits mettant la vie en danger, reliés à des menaces proférées les 8, 9 et 16 avril.

L’autre suspect ne peut être identifié, car il a moins de 18 ans. Il fait face à un total de 4 chefs d'accusation liés à des menaces reçues par l'école les 11 et 17 avril.

Les menaces répétées ont forcé l'école à fermer 12 fois en 2 mois.

Les deux accusés ont été remis en liberté après leur comparution au tribunal, mais devront respecter plusieurs conditions. Ils devront notamment n’avoir aucun contact avec le personnel ou les élèves de Hammarskjold et ne pas se rendre à cette école non plus.

Les deux accusés devaient d'abord comparaître par vidéoconférence, mais la Couronne a demandé qu'ils soient présents au Palais de justice. Photo : Radio-Canada / CBC/Nick Sherman

Ni Mme Pakrashi ni le jeune délinquant ne seront autorisés à accéder à Internet.

Mme Pakrashi doit comparaître en cour le 31 mai prochain, et le jeune contrevenant sera de retour le 2 mai.

La police tient un point de presse à 15 h.

Plus de détails à venir