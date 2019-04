Hockey : il y a 35 ans, Québec et Montréal se livraient bataille un Vendredi saint

Dans notre montage d’extraits de La Soirée du hockey, on peut entendre les commentaires des analystes Gilles Tremblay et René Lecavalier, qui semblent consternés par ce qu’ils voient.

Je ne me rappelle pas au cours des dernières années d’avoir vu une chose pareille Gilles! Une fin de période aussi tumultueuse et une troisième qu’on ne parvient pas à mettre en marche… Avec autant de bagarres et on a l’impression que ça ne cessera jamais.

René Lecavalier, commentateur