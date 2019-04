Une chocolaterie pas comme les autres

À l’instar des autres chocolateries, la fin de semaine de Pâques est l'une des plus achalandées de l'année.

L'atelier Le goût de la différence permet de survoler toutes les étapes d'une chocolaterie, de la fabrication, à l'emballage, en passant par la vente en boutique.

11 personnes atteintes d'une déficience intellectuelle travaillent à la chocolaterie Le goût de la différence. Photo : Radio-Canada

C’est beaucoup de minutie, d’étapes pour arriver au résultat final , explique Mélanie Cormier, psychoéducatrice des services d'intégration au travail communautaire pour le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Selon les compétences de chacun, on va les guider et leur offrir des tâches qui leur conviennent.

Les profits de la vente des chocolats en boutique sont remis à l'Association des parents d'enfants handicapés (APEH) de Trois-Rivières.