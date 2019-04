SaskPower prévoit des millions de dollars pour transformer son parc immobilier à Regina

« Plus de 1600 employés sont dispersés dans 13 bâtiments de la région, Regrouper ces gens, quand ce sera possible, rendra notre entreprise rapidement plus efficace », indique le PDG de SaskPower, Mike Marsh.

Dans le cadre de sa stratégie, SaskPower a acquis un immeuble au 2101 de la rue Scarth au coût de 4,5 millions de dollars. L’entreprise prévoit y accueillir 400 employés en 2021, après des rénovations.

Saskpower envisage aussi de regrouper ses activités logistiques dans son complexe situé dans la Plaque tournante de transport mondial (GTH). L’entreprise envisage d'investir près de 67 millions de dollars dans un premier temps pour la construction sur ce site d’un nouveau bâtiment qui devrait être complétée en 2026.

« C’est un très bon emplacement pour desservir non seulement Regina, mais aussi d’autres localités de la Saskatchewan. L’infrastructure routière est déjà là. La GTH était le meilleur emplacement selon nos analyses », explique Mike Marsh.

Selon lui, cette nouvelle stratégie vise à remplacer ou à rénover les bâtiments qui arrivent vers la fin de leur durée de vie et à répondre à la croissance de la clientèle de l’entreprise.

Le siège social de SaskPower à Regina est en cours de rénovation. Ces travaux, qui dureront cinq années, coûteront près de 120 millions de dollars, indique un communiqué de l’entreprise.

« À la fin des rénovations en 2023, [le bâtiment] accueillera 870 employés, soit un quart du personnel de SasPower », lit-on dans le communiqué.

L’entreprise conservera aussi son site situé au 2901 Powerhouse Drive, dans lequel elle investira 7,5 millions de dollars à compter de cette année pour des rénovations.

SaskPower indique que tous les investissements de cette nouvelle stratégie sont inclus dans son budget d’investissement.