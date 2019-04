Notre édition week-end

Des Attikameks ont développé leur propre système de protection de la jeunesse, qui pourrait devenir un modèle. Des pucerons mettent fin à leurs jours pour réparer des dommages faits par un envahisseur. Et Mexico, une ville énorme où tout est possible. Voici nos suggestions de lecture.

1. Les Attikameks, la nation qui s’occupe de ses enfants

Michaël Petiquay et Kathleen Michel se tiennent par la main. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Les Attikameks de Manawan, Wemotaci et La Tuque ont développé leur propre système de protection de la jeunesse. Leur façon de faire pourrait devenir un modèle, alors que le fédéral a déposé un projet de loi visant à céder le contrôle de la protection de l'enfance aux communautés autochtones.

Par Marie-Laure Josselin

2. Ouverts ou fermés pour Pâques?

Entre un Vendredi saint, un dimanche de Pâques et un Lundi saint, l'horaire des commerces peut être tout un casse-tête en ce long week-end. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Quels commerces ou services ouvrent leurs portes pendant la longue fin de semaine de Pâques? Voyez notre liste pour vous faciliter la vie et vous permettre de manger votre chocolat en toute tranquillité.

3. Une énigme médicale résolue grâce à une chercheuse montréalaise

La Dre Nada Jabado, hémato-oncologue pédiatre à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, s'entretient avec Thomas et Meagan Trinh. Photo : Radio-Canada

Grâce à deux enfants montréalais, la Dre Nada Jabado a fait une découverte majeure. Elle a identifié une maladie génétique inconnue des médecins jusqu'à présent. Elle reçoit maintenant des appels de partout dans le monde.

Par Dominique Forget

4. Des pucerons qui donnent leur vie pour réparer leur colonie

Des pucerons de l'espèce Nipponaphis monzeni colmatent une brèche dans leur colonie en sécrétant des liquides corporels. Photo : Mayako Kutsukake

Dans le monde des insectes, il n'est pas rare de se sacrifier pour le bien de la colonie. Des chercheurs japonais viennent de montrer qu'une espèce de pucerons pousse ce concept à des niveaux jamais vus dans le règne animal : ses soldats mettent fin à leurs jours pour réparer des dommages faits par un envahisseur.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

5. Mexico, la ville de tous les possibles

Un des nombreux cafés du quartier de Roma à Mexico Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Mexico est énorme, embouteillée et inégale. Mais c'est aussi une ville culturelle, branchée et inventive. Voire surréaliste! Des chilangos, nom qu'on donne aux habitants de cette mégapole, témoignent.

Par Michel Labrecque

6. À l'approche de la semaine mondiale de la vaccination, la désinformation persiste

Le Québec et la France sont parmi les endroits où les théories anti-vaccins trouvent le plus d'adhérents. Photo : iStock

Près de 20 millions d'enfants ne sont pas vaccinés ou le sont insuffisamment, déplore l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui tiendra du 24 au 30 avril la 15e semaine mondiale de la vaccination. En plus de la pauvreté et de la guerre, la désinformation demeure un obstacle à leur immunisation. Résultat : plusieurs vont mourir de maladies pourtant évitables.

Par Bernard Barbeau

7. Déterminer la cause d’un cancer par sa signature génétique

Il existe des centaines de types de cancers différents, et chacun tire son origine d’une série de facteurs uniques à chaque patient. Photo : iStock

Des chercheurs britanniques ont dressé une première liste de mutations dont l'objectif est de retracer les éléments déclencheurs de cancers spécifiques. Cette étude pourra permettre de mieux comprendre l'origine des cancers et représente un premier pas pour en déduire la cause à l'échelle individuelle.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. Au Mexique, la culture comme vecteur de changement

Le journaliste et écrivain Ricardo Rafael, interviewé par Michel Désautels Photo : Radio-Canada / Yves de Vathaire

Pour tenter de comprendre le Mexique d’aujourd’hui, il est essentiel de s’attarder à la culture. La vigoureuse culture mexicaine, tout en étant un moteur de changement, reflète les inégalités économiques et sociales de ce pays, observe le journaliste Ricardo Rafael.

Par Michel Désautels

9. La sagesse de Frédéric Lenoir

L'auteur Frédéric Lenoir Photo : Radio-Canada

Dans un monde comme le nôtre où tout change si rapidement, qu'est-ce que réussir? Et si on inversait l'équation de la réussite comme le propose l'auteur Frédéric Lenoir? Rencontre et réflexions.

Par Alain Crevier

10. Le boom du rock indigène au Mexique

Le groupe de rock indigène Sak Tzevul en prestation Photo : Facebook / Sak Tzevul

Par Marie-France Abastado

Les indigènes du Mexique peinent à se tailler une place dans une société qui a plutôt tendance à les marginaliser. Mais, s'il y a un domaine où ils s'illustrent, c'est en culture, plus particulièrement en musique et encore plus précisément dans le rock.

11. L’avez-vous vu? La mentalité des tueurs en série et un robot gonflable

Les tueurs masculins traquent leurs victimes, qui sont dans la plupart des cas des étrangères. Photo : iStock

Des modes opératoires des tueurs en série qui varient selon leur sexe, et un robot souple qui interagit en toute sécurité avec les gens. Voici sept nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

