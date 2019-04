Valaire lance une nouvelle plateforme numérique pour les artistes

Guillaume Déziel a été gérant de Valaire pendant quelques années. Il est aujourd'hui stratège en culture numérique et il aide à développer le nouvel outil numérique.

C'est de permettre aux artistes de départager facilement, en ligne, qui possède combien sur une oeuvre, et qui a fait quoi sur une oeuvre. Et qu'ils puissent apprendre tout ça en se servant de la plateforme. Guillaume Déziel, stratège en culture numérique

À l'ère de la musique en continu et de la disparition des supports physiques, le partage des droits entre les créateurs d'une chanson est encore plus important. Or, le partage de ces droits d'auteurs pour une chanson constitue trop souvent une étape compliquée pour les artistes, voire même taboue. Les artistes ignorent leurs propres droits.

Artistes « ignorants » recherchés

La plateforme aidera donc l'ensemble des créateurs en musique à y voir plus clair. Concrètement, plusieurs questions seront posées aux artistes qui utilisent l'application : avec qui avez-vous fait de la musique? Comment se nomme la chanson sur laquelle vous avez travaillée? Qui en est l'auteur? Le compositeur? L'arrangeur de l'oeuvre? Qui joue de la musique? Qui sont les interprètes?

L'équipe de Smartsplit souhaite rencontrer plusieurs profils d'artistes en musique : hommes, femmes, débutants, professionnels, auteurs, compositeurs, réalisateurs.

On fait appel à ces gens-là pour qu'ils puissent tester nos maquettes fonctionnelles parce que leur ignorance sera super importante pour nous aider à mieux comprendre comment présenter les choses. Guillaume Déziel, stratège en culture numérique

Les artistes qui souhaitent participer à ces tests d'utilisation peuvent aller à l'adresse suivante d'ici la fin du mois d'avril : tester.smartsplit.org. La plateforme est présentement en mode prototypage. Elle devrait être fonctionnelle et prête à l'automne 2019.