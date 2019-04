Des municipalités au Nouveau-Brunswick se préparent à des inondations

Tout indique que certaines municipalités connaîtront des inondations au cours des prochains jours. La fonte des neiges et les fortes pluies prévues d'ici dimanche feront gonfler les cours d'eau. Le nord-ouest de la province risque de recevoir jusqu’à 100 mm de pluie au total d’ici dimanche, selon Environnement Canada.

Tout porte à croire que dans les prochains jours, on va avoir des inondations assez [importantes]. Shawn Berry, Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick

À Edmundston, les autorités surveillent le niveau des rivières environnantes et du fleuve et elles aident les résidents des zones inondables à se préparer au pire.

On a mis des endroits où on met des pompes pour protéger les systèmes d’eau de surface. On a amené des sacs de sable à certains citoyens où on sait que c’est problématique. On a fait des avis aux citoyens. On a jasé aussi avec eux pour qu’ils protègent leurs biens , explique le coordonnateur des mesures d’urgence d’Edmundston, Jacques Doiron.

À Fredericton, les eaux du fleuve s’élevaient à 5,6 mètres jeudi matin alors que les autorités prévoyaient qu’elles atteindraient 5,2 mètres.

Le point d’inondation est à 6,5 mètres, et on s’attend à ce que les eaux le dépassent dès dimanche.

Agrandir l’image Les pompiers de Fredericton font du porte-à-porte dans les quartiers inondables pour prévenir les citoyens des risques d'inondation en fin de semaine. Photo : Twitter/@VilleFredMun

À Oromocto, le chef de la brigade des pompiers, Jody Price, dit qu’il a déjà fait du porte-à-porte dans les quartiers inondables pour informer les citoyens.

Dans l’ensemble de la province, les gens qui habitent à des endroits où il y a eu des inondations dans le passé devraient prendre des précautions.

Si vous avez déjà eu des problèmes dans le passé, c’est le temps d’agir, de peut-être sortir des choses qui sont dans la cave et les monter plus haut. Si vous avez eu recours à des sacs de sacs de sable dans le passé, c’est le temps d’aller en acheter et de commencer à les préparer, les mettre autour de votre propriété. S’il y a des gens qui craignent d’être isolés, c’est le temps de penser à peut-être sortir et trouver un logement temporaire pour éviter des rester pris dans les inondations , recommande Shawn Berry.

