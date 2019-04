Briseurs de grève à l’Université de Montréal : la cour donne en partie raison au syndicat

Le Tribunal donne ainsi raison, mais en partie seulement et au stade provisoire, au Syndicat des employés d'entretien de l'Université de Montréal, qui alléguait que l'employeur avait contrevenu aux dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail.

Une vingtaine de membres d'une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, sont en grève depuis le 14 mars dernier. Ces mécaniciens de machines fixes, techniciens en mécanique du bâtiment et autres veillent à l'entretien des refroidisseurs et chaudières de l'université.

Le syndicat alléguait que l'employeur, voyant venir la grève, avait progressivement augmenté son recours à des sous-traitants pour pouvoir faire appel à leurs services lorsque celle-ci serait effectivement déclenchée.

Le Tribunal n'a pas cru le syndicat sous cet aspect. Il affirme que la preuve ne démontre pas que les sous-traitants ont été utilisés pour remplacer les salariés après le déclenchement de la grève... sauf en une occasion, lorsqu'un employé sous-traitant a fait un quart de travail en surveillance, le 24 mars.

C'est cette exception qui permet au syndicat d'avoir partiellement gain de cause, et au stade provisoire. La cause devra être entendue sur le fond.