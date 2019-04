Des Samsung Galaxy Fold à 2600 $ déjà défectueux avant leur lancement officiel

Des journalistes ayant reçu des téléphones pliables Galaxy Fold de Samsung pour en faire la critique avant leur lancement officiel rapportent de nombreux bris et défectuosités de l'écran. Des critiques qui risquent d'entacher l'image de prouesse technologique qui collait jusqu'ici à l'appareil.

Dans plusieurs cas, la moitié du grand écran pliable semble cesser de fonctionner, comme en témoigne le journaliste Steve Kovach de CNBC. M. Kovach affirme qu’il a utilisé le téléphone pendant seulement une journée avant que le problème survienne.

Même son de cloche du côté de Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, qui a rencontré une défaillance similaire après deux jours.

La penture centrale servant à plier l’écran semble également causer des problèmes à certains. Dieter Bohn, journaliste à The Verge, rapporte qu’une bosse s’est formée dans son écran près de la penture et que son téléphone est inutilisable depuis.

M. Bohn, un critique d’appareils réputé, soutient que cette défectuosité n’a pas été causée par une mauvaise manipulation de sa part. Les autres journalistes rapportant des problèmes affirment eux aussi qu’ils ont été soigneux dans leur utilisation du téléphone.

La pellicule de la discorde

Dans certains cas, il semblerait que le retrait d’une pellicule de plastique de l’écran puisse être en cause, d’après Samsung. La plupart des téléphones sur le marché sont livrés avec une pellicule de plastique protectrice que de nombreuses personnes retirent après l’achat. Or, dans le cas du Galaxy Fold, il semblerait que cette pellicule est différente et qu’elle ne devrait pas être enlevée.

Mark Gurman de Bloomberg fait partie de ceux qui ont retiré la pellicule avant de connaître des problèmes. Steve Kovach de CNBC affirme toutefois ne pas l’avoir enlevée.

Le journaliste du Washington Post Geoffrey A. Fowler a quant à lui plié et déplié le téléphone 100 fois pour en tester la résilience et il n’a rapporté aucune défectuosité.

Le Galaxy Fold, l’un des premiers téléphones à écran pliable au monde, est considéré comme une prouesse technologique remarquable depuis son dévoilement, le 20 février, quelques jours avant celui d’un téléphone semblable de Huawei.

Le prix de l’appareil, 1980 dollars américains (2600 dollars canadiens) a toutefois fait sourciller de nombreux observateurs, perplexes quant à son éventuel succès commercial.