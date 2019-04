Le rapport Mueller finalement rendu public

Après deux ans d'attente et de spéculations, le jour J est finalement arrivé : le rapport Mueller sur la Russie, dont de larges pans sont caviardés, a été remis à des élus du Congrès par le procureur général, William Barr, et publié peu après sur le site du département de la Justice.

Longtemps attendu, le rapport du procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016 et sur une potentielle collusion entre Moscou et les membres de l'équipe de campagne de Donald Trump, a été remis aux commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants.

Premières constatations :

Le rapport fait 448 pages avec les annexes.

Il comporte deux volumes : le premier est consacré à l'ingérence russe dans l'élection et aux allégations de complot entre la Russie et l'équipe de campagne de Trump; le deuxième examine les allégations d'entrave à la justice par le président Trump.

Le rapport fait état de « preuves substantielles » montrant que le président a congédié le directeur du FBI de l’époque, James Comey, en raison de « son refus à dire publiquement que le président ne faisait pas personnellement l’objet d’une enquête »

10 épisodes de possible entrave à la justice ont été étudiés.

Le rapport stipule que « si nous avions été convaincus après une enquête approfondie que le président n'a pas commis d'entraves à la justice, nous le déclarerions. »

Le procureur général des États-Unis s'est peu auparavant adressé aux médias, en prévision de l'évènement.

Plus de détails suivront.