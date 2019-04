Inondations : exaspération et découragement à Beauceville

Le propriétaire du restaurant Normandie, Marquis Fortin, a tout fait mardi pour protéger son commerce de la crue soudaine, mais en vain.

« Il y a eu une première vague qui est venue tout autour de la bâtisse. Ça s’est retiré tranquillement. Cinq minutes plus tard, on était à nouveau entourés d’eau. On a été enseveli », explique-t-il.

Avec ses employés, M. Fortin s’est empressé de former un barrage avec des sacs de sable. « Nos pompes fonctionnaient à fond », ajoute-t-il.

Quelques minutes plus tard, une explosion liée à une probable fuite de gaz s’est produite. « Ça nous a rentré dans le corps […] Tous les menus bougeaient sur les tables. La pression a provoqué un sifflement. On a senti la bâtisse trembler. Le courant a coupé », raconte-t-il.

Inquiets pour leur sécurité, les quatre employés se sont empressés de quitter le bâtiment. « On s’est rendu sur une plateforme de ciment. On était vraiment sonnés », se souvient-il.

Du jamais vu

Installé à Beauceville depuis près de 35 ans, Marquis Fortin a vécu plusieurs épisodes d’inondations. La situation actuelle est du jamais-vu, selon lui.

« Ça fait plusieurs débâcles que je vois, mais là, je suis complètement démuni. Je ne sais pas quoi faire. On attend les rapports d’inspecteurs », explique-t-il.

On vit des débâcles aux quatre ou cinq ans. […] Je préparais ma retraite, mais là, je ne sais plus. Marquis Fortin, propriétaire du restaurant Normandie à Beauceville

Les nouvelles précipitations de pluie n’ont rien pour lui remonter le moral. La Sécurité publique met les riverains en garde.

« À ce moment-ci, avec les précipitations attendues au cours des prochains jours, le risque d’inondations reste très élevé. On demande aux citoyens d’être aux aguets et de se préparer », indique le conseiller en sécurité civile Thomas Blanchet.

Plus de détails à venir