Un réseau de trafic de tabac à chicha démantelé à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) rapporte jeudi avoir procédé la veille à l'arrestation de quatre individus lors d'une opération qui visait à démanteler un réseau de trafiquants de tabac de contrebande, plus particulièrement de tabac à chicha.

L'enquête policière a débuté en septembre dernier. Elle ciblait un réseau de vente structurée qui oeuvrait à Laval, Gatineau, Ottawa et Saint-Anicet, en Montérégie. Les mandats de perquisition visaient sept lieux : un établissement commercial, deux mini-entrepôts et quatre résidences.

La perquisition a permis la saisie notamment de tabac à chicha de contrebande, d'une valeur estimée à plus de 150 000 $, et de plus de 4000 $ en argent.

Les quatre suspects sont tous des hommes âgés entre 21 et 71 ans, connus pour des antécédents en matière semblable.

Le SPL signale qu'environ 60 policiers ont été mobilisés pour mener cette opération qui a bénéficié de l'assistance de la Sûreté du Québec (SQ), de la Police provinciale de l'Ontario et du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).