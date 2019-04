Un vidéoclip inattendu pour Fille de personne II, d’Hubert Lenoir

Jeudi matin, le chanteur a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, alors qu’il quittait Paris pour se rendre à Lyon.

La semaine dernière alors que j’étais toujours à Québec avec Noémie et Gabriel, nous avons finalement décidé de faire un vidéoclip sur Fille de personne II , a-t-il écrit sur Facebook.

Dans cette vidéo au rythme effréné, on voit une succession de scènes de la vie en tournée, de bribes de concerts, de folies passagères; toutes des images qui évoquent la spontanéité, le libre cours des pulsions, bref, des thèmes qui rejoignent l’essence de la chanson Fille de personne II.

Comme l'héroïne qu’il décrit dans sa chanson, Hubert Lenoir se rase les cheveux dans cette vidéo, un choix qu’il a aussi expliqué sur Facebook.

Je me suis rasé les cheveux, un peu pour faire comme dans la chanson, aussi parce que ça me tentait, un peu aussi parce que je suis tanné pis j’men câlisse, je l'ai fait pour la révolution, le changement, l'indépendance, contre les attaques et contre les attentes, par humilité et en signe de dévotion pour ma seule religion, mon plus grand amour : la musique.

Hubert Lenoir donne un concert jeudi soir à Lyon, puis quatre autres en France, en Suisse et en Belgique. Il reviendra ensuite au Québec le temps de deux spectacles et d'un arrêt aux Francos pour Den of Thieves, sa collaboration avec Yes Mccan, pour ensuite s’envoler pour l’Europe pour prendre part à une série de festivals.

L’été sera mouvementé pour le musicien.