Quel nouveau mandat pour Investissement Québec?

Le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, doit présenter à 11 h ce matin le premier volet de la réforme d'Investissement Québec. Il sera question de la rémunération des hauts dirigeants et de la nomination de son nouveau président-directeur général.

Le gouvernement souhaite changer le modèle de rémunération du PDG d’Investissement Québec en s’inspirant de celui de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Le but est de protéger ainsi les sièges sociaux et de voir s’il y aurait de nouveaux marchés pour les entreprises québécoises à l’international.

« L’ancienne ministre de l’Économie voulait faire des profits chez Investissement Québec, mais elle aurait dû regarder les retombées. Il faut changer complètement l’approche d’Investissement Québec et c’est ce qu’on va faire », a dit le premier ministre François Legault mercredi.

Pour fixer le salaire du PDG, on opterait pour un modèle variable en se basant sur les rendements et l’atteinte des objectifs fixés par Investissement Québec.

Un tel changement pourrait avoir un impact important entre autres sur le salaire du PDG.

Actuellement d’environ 450 000 $ par an, sa rémunération pourrait presque doubler et dépasser les 800 000 $ si les objectifs sont atteints.

Dominique Anglade, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’économie, a vivement réagi à ce sujet.

« Pourquoi est-ce qu’on est obligé d’augmenter la rémunération dans ce cas-ci? Quelle est la logique? Il faut se rappeler que c’est une société d’État. Moi je pense aux contribuables aujourd’hui », a-t-elle dit.

« Il doit y avoir des balises, on n’est pas au casino ici. On ne peut pas embaucher du monde en leur faisant miroiter toutes sortes de bonus et je rappelle que ces gens-là ne gagnent pas le salaire minimum », a lancé de son côté Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de finances.

Lors de l’annonce qui aura lieu vers 11 heures à Montréal, au siège social d’Investissement Québec, Pierre Fitzgibbon devrait aussi dévoiler le nom du remplaçant de l’actuel PDG, Pierre-Gabriel Côté.

Si l’information n’est pour l’heure pas officiellement confirmée, plusieurs indices portent à croire que l’homme d’affaires Guy Leblanc occupera cette chaise.

Dans les couloirs de l’assemblée, plusieurs parlent de lui comme d’un excellent candidat et d’un homme d’affaires reconnu.

Le Journal de Montréal rapporte également qu’il est un ancien collègue et ami personnel du ministre de l’Économie.

Avec les informations d'Alex Boissonneault