Trump n'a demandé aucun caviardage dans le rapport Mueller, assure le procureur général Barr

M. Barr a offert cette information lors d'une conférence de presse organisée peu avant que le rapport Mueller en version caviardée ne soit remis sur des disques compacts à la commission de la Justice de la Chambre des représentants vers 11 h (HAE).

Il a aussi été publié sur le site du procureur spécial, qui relève du département de la Justice, de sorte que tout un chacun peut maintenant jeter un coup d'oeil aux conclusions de cette enquête qui a dominé l'actualité depuis le début du mandat du président. De premiers détails du rapport n'ont pas tardé à être diffusés.

Avant cette publication, M. Barr a pris soin de réitérer à de multiples reprises que la longue enquête de M. Mueller a prouvé qu’il n’y a eu « aucune collusion » entre M. Trump ou des membres de son entourage et divers agents russes impliqués dans cette ingérence.

Grâce à l'enquête rigoureuse du procureur spécial, nous savons que les agents russes qui ont mené ces efforts n'ont pas eu la coopération du président Trump ou de membres de son équipe de campagne. » William Barr, secrétaire à la Justice et procureur général des États-Unis

Il a aussi répété, comme il l’avait déjà fait dans un résumé du rapport publié précédemment, que les informations amassées par le procureur spécial n’ont pas permis de conclure que le président avait commis une quelconque entrave à la justice lors de l’enquête.

M. Barr a précisé que l’équipe de M. Mueller s’est penchée sur 10 épisodes distincts qui auraient pu constituer un tel crime, mais sans tirer de conclusion définitive. Il dit avoir révisé le tout avec son adjoint, Rod Rosenstein, avant de conclure que les preuves amassées n’étaient « pas suffisantes » pour que des accusations soient portées contre le président.

Le caviardage a été fait de manière à ne pas divulguer que des sources ou des méthodes d'enquête utilisées, à ne pas nuire à la réputation d'acteurs « périphériques », à ne pas compromettre des enquêtes en cours ou des informations obtenues par un « grand jury ».

William Barr a indiqué qu'une version du rapport ne contenant que le caviardage lié à un « grand jury » serait aussi remis aux responsables des commissions de la Justice de la Chambre des représentants et du Sénat. Les membres qui le verront devront toutefois garder le silence au sujet des informations non publiques qu'il contiendra.

L’enquête Mueller en chiffres Rapport d’environ 400 pages

pages Enquête de 22 mois

mois Équipe de 19 avocats et 40 enquêteurs

avocats et enquêteurs 500 mandats de perquisition

mandats de perquisition 2800 demandes de documents et assignations à comparaître

demandes de documents et assignations à comparaître 500 témoins interviewés

témoins interviewés 13 demandes d’informations à des gouvernements étrangers

demandes d’informations à des gouvernements étrangers 215 chefs d’accusation

chefs d’accusation 34 personnes et 3 entreprises inculpées

personnes et entreprises inculpées 7 condamnations, dont 6 réponses à l'accusation

Trump exulte

Donald Trump n'a pas tardé à se féliciter des conclusions du rapport, lors d'une conférence de presse tenue peu après. « J'ai une bonne journée. Ça s'appelle : pas de collusion, pas d'entrave », a-t-il lâché, sourire en coin. « Il n'y en a jamais eu, en passant, et il n'y en aura jamais », a-t-il ajouté.

Il avait martelé le même message plus tôt dans un tweet contenant une image reprenant le graphisme de la populaire série Game of Thrones. « Game Over » (la partie est terminée) pouvait-on y lire, en plus des inscriptions « Pas de collusion. pas d'entrave ».

En début de journée, le président américain avait donné le ton de la journée avec des tweets matinaux véhéments dénonçant « la plus grande arnaque politique de tous les temps » et un « harcèlement présidentiel ». Selon lui, « ce sont des policiers véreux et corrompus et les démocrates et leur parti qui ont commis les délits » dans cette affaire.

Le rapport Mueller pourrait clore définitivement la saga politico-judiciaire qui a empoisonné les deux premières années du mandat de Donald Trump. Les démocrates ne s'en tiennent pas moins à l'affût, même si a présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déjà fait connaître son peu d'appétit pour le lancement d'une procédure de destitution.

En début de journée, Mme Pelosi et le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ont demandé au procureur Mueller de témoigner devant les deux chambres du Congrès « le plus vite possible ». « Le peuple américain mérite d'entendre la vérité », ont-ils écrit.

M. Barr a affirmé en conférence de presse qu'il n'avait aucun problème à ce que M. Mueller, qui n'était pas présent à ses côtés pour la conférence de presse, ne témoigne au Congrès.

Au terme de son enquête tentaculaire de 22 mois, marquée par l'inculpation de 34 personnes russes et américaines, dont six proches collaborateurs du président, Robert Mueller n'a pas dit un mot. Selon la presse américaine, des membres de son équipe ont fait savoir par la suite que le résumé de M. Barr ne reflétait pas fidèlement le résultat de leurs travaux.

Avec des informations de l'AFP et de Reuters