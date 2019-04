Sebastien Lemire sera candidat à l'investiture du Bloc québécois pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue

Ce dernier a confirmé à l'émission Des matins en or sa volonté de représenter la formation politique en vue des élections du 21 octobre 2019.

Je viens d'une famille pour laquelle l'engagement pour la région est important et ça demeure important, dit-il. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait jusqu'à mon cégep ici. C'est ici aussi que j'ai fait mes premières implications politiques par le Bloc québécois d'abord au Témiscamingue. Je me suis impliqué dans le mouvement étudiant et dans le mouvement souverainiste également. J'ai été président de l'aile jeunesse du Parti québécois il y a une dizaine d'années.

La direction que prend le Bloc québécois, direction annoncée lors du congrès de refondation du parti, a confirmé l'intention du candidat de faire le saut.

Je trouvais que le message d'unité était donné, que le chef était solide, que les priorités à la jeunesse et à l'environnement étaient alignées et ça m'a interpellé. Sébastien Lemire

C'est l'ancien député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Marc Lemay qui l'a approché pour se lancer en politique.

Ce moment a été un point déterminant dans la réflexion de Sébastien Lemire.

Par ailleurs, en entrevue au micro de David Chabot, le candidat a affirmé que Marc Lemay n'a pas l'intention de se représenter aux prochaines élections fédérales.

Cette dernière aura lieu le 21 octobre prochain.