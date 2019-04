Pâques se fêtera sous la pluie dans l'Est-du-Québec

La pluie commencera jeudi après-midi au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, puis atteindra la Gaspésie en soirée.

Environnement Canada prévoit entre 10 et 25 millimètres de pluie jeudi et vendredi. Entre 20 et 40 millimètres supplémentaires pourraient tomber samedi.

Le dimanche de Pâques sera nuageux dans tous les secteurs, avec de la pluie intermittente au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

La pluie combinée à la fonte des neiges pourrait causer des inondations dans les secteurs les plus à risque.

Le soleil devrait être de retour lundi, excepté pour les secteurs plus à l'est, soit la pointe de la Gaspésie et la basse Côte-Nord, où des nuages sont attendus avec 60 % de probabilité d'averses.