Week-end pluvieux et inondations à prévoir en Estrie

De 25 à 50 millimètres de pluie pourraient tomber à plusieurs endroits en Estrie vendredi et samedi. Un bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada est d'ailleurs en vigueur pour plusieurs secteurs de la région.

En raison des fortes pluies annoncées, des crues importantes sont à prévoir, prévient le ministère de la Sécurité publique. Outre l'Estrie, la région du Centre-du-Québec est aussi visée.

À l'heure actuelle, le lac Louise à Weedon et lac Massawippi à North Hatley sont sous surveillance dans la région.

Quant à la rivière Saint-François, au centre-ville de Sherbrooke, son niveau était de 14,4 pieds jeudi matin. Toutefois, en raison des précipitations qui sont attendues et du mercure qui augmentera considérablement, la Ville de Sherbrooke soutient qu'il « faudra se préparer pour une autre crue d’importance ».

« Le message que l'on passe ce matin, c'est que les riverains doivent se préparer s'ils voient le niveau d'eau élevé. Ils doivent s'attendre à ce que ce niveau augmente et qu'ils se préparent en conséquence. On voit déjà des Municipalités qui font du porte-à-porte afin d'avertir les citoyens. Ils doivent aller chercher l'information auprès de leur municipalité et écouter les consignes de sécurité », rappelle le porte-parole provincial de la Sécurité civile, Thomas Blanchet.

La pluie commencera en matinée jeudi et se poursuivra jusqu'à samedi. Les températures atteindront 9 degrés Celsius jeudi, 15 vendredi et 20 samedi. Le soleil, quant à lui, sera de retour dimanche.