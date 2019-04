Un jeune homme fait une chute de plusieurs mètres au Rocher-Blanc

Les ambulanciers ont été dépêchés sur place, mais ils ont dû obtenir l'aide des pompiers, puisque l'endroit où le jeune homme a chuté leur était inaccessible.

Un groupe s'était réuni le long de la rive et le jeune homme d'une vingtaine d'années a entrepris d'escalader une paroi rocheuse. Il a perdu pied et a fait une chute de plus de quatre mètres, selon le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski, Alain Leduc.

Le jeune homme s'est heurté la tête. Il a été transporté jusqu'à l'ambulance par les pompiers.

On ignore si ses blessures sont graves.