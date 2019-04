Avis d'évacuation pour les riverains de Rigaud et de Pointe-Fortune

Redoutant des inondations encore plus graves qu'en 2017 en raison des fortes pluies annoncées ce week-end, les villes de Rigaud et Pointe-Fortune, à l'ouest de Montréal, demandent aux citoyens qui habitent les abords de la rivière des Outaouais d'évacuer leur maison au cours des 24 prochaines heures.

Dans un communiqué publié mercredi, les deux villes expliquent que les 25 à 50 millimètres de pluie attendus sur la région au cours des deux prochains jours provoqueront d’importants débordements de la rivière déjà gonflée à bloc par les précipitations et la fonte des neiges en amont.

« Presque toutes les maisons qui sont près de l'eau seront inondées ou auront de l'eau », a prévenu Marie-Andrée Gagnon, porte-parole de la Ville de Rigaud, qui explique que le sol encore gelé ne pourra absorber les importantes quantités de pluie attendue.

Bien que les citoyens des secteurs inondables ne sont pas forcés d’évacuer leur demeure, la Sécurité civile et les autorités municipales recommandent fortement à leurs citoyens de le faire pendant que les rues sont encore praticables.

Selon Mme Gagnon, les crues augmenteront rapidement au cours des quatre prochains jours, laissant craindre des inondations plus importantes encore que celles qu’a connues la région en 2017.

« Les autorités anticipent même qu’elle [la crue] sera supérieure à celle survenue en 2017, considérant qu’au 23 avril prochain les prévisions hydrauliques réfèrent à un débit de 9000 m3/sec à la Centrale de Carillon », peut-on lire sur le site Internet de la Ville de Rigaud.

Une ligne téléphonique d’information en cas d’urgence a été ouverte pour les citoyens du secteur qui sont invités à composer le (579) 217-0058 en cas de besoin. Les citoyens sont également invités à consulter le site Internet de la Ville de Rigaud (Nouvelle fenêtre) pour obtenir de l’information sur la situation.

Sur le terrain, des routes ont été fermées de façon préventive alors que d’autres ont été balisées par la Sécurité civile afin de faciliter la circulation et l’évacuation des citoyens au cas où l’eau recouvrirait la signalisation et le marquage au sol.

Il y a deux ans, plus de 400 résidences ont été inondées à Rigaud et Pointe-Fortune par les crues de la rivière Outaouais, notamment dans le secteur de la baie Quesnel. Des militaires avaient dû être déployés dans la région pour venir en aide aux sinistrés et aux autorités aux prises avec des crues historiques.

Lorsque les inondations ont frappé la région en 2017, plus de 440 familles avaient reçu l'ordre de quitter leur maison, mais seulement 40 % avaient respecté la consigne. Ce qui avait compliqué par la suite les opérations d’évacuation.

La région de Montréal en alerte

André Lacasse est résident d’une maison aux abords de la rivière des Mille-Îles, à Laval. Il espère que l’eau ne montera pas trop ce weekend. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les fortes pluies attendues de l’Est ontarien jusqu’au nord du Nouveau-Brunswick, qui devraient laisser jusqu’à 70 millimètres d’eau par endroits, feront aussi déborder plusieurs autres cours d’eau notamment à Montréal, Laval, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

À Laval, qui est bordée par le lac des Deux-Montagnes et les rivières des Mille-Îles et des Prairies, la Sécurité civile demande aux résidents de mettre en place des mesures préventives pour protéger leur propriété. Elle a commencé mardi la distribution de sacs de sable aux résidences situées dans les zones les plus à risque.

Déjà, la rivière des Mille-Îles a commencé à déborder dans les secteurs de Laval-Ouest et de Fabreville, lourdement touchés par les inondations de 2017. Des terrains et des rues ont été submergés, notamment près de la Berge aux Quatre-Vents. Aucun sous-sol n'a été inondé pour l'instant, mais l'eau est montée jusqu'au pied de plusieurs résidences.

Les autorités estiment que plus de 800 maisons pourraient être touchées par les crues attendues au cours du week-end.