FCA va investir 355 millions de dollars à l'usine de Windsor, selon Unifor

C'est à l'issue de sa rencontre mercredi avec des représentants de FCA pour discuter des 1500 mises à pied annoncées à l'usine de Windsor que Jerry Dias a fait cette déclaration.

C'était une bien meilleure réunion que je ne le pensais , indique M. Dias.

Il indique que le nouvel investissement doit avoir lieu au cours des 12 prochains mois.

Leur terminologie a été "pour des produits du futur", nous verrons bien où cela nous mènera , précise-t-il.

Aucun porte-parole de la FCA n'a voulu commenter la réunion.

Le président d'Unifor, Jerry Dias Photo : Associated Press / Carlos Osorio

Le quart de travail toujours hypothéqué

Pour Jerry Dias, cet investissement est une bonne nouvelle et démontre l'intention de FCA de poursuivre ses activités à Windsor.

Il estime toutefois qu'il est prématuré de dire s'il sera possible de préserver les 1500 emplois qui doivent être supprimés en septembre.

Suis-je optimiste que nous allons sauver le troisième quart de travail ? La réponse est non, mais je peux au moins dire que nous allons tout faire pour que cela arrive , dit-il.

Il s'attend à rencontrer de nouveau les représentants de FCA au cours des deux prochaines semaines.