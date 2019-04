Les sports électroniques font leur entrée au Cégep de Sherbrooke

Les étudiants du Cégep de Sherbrooke pourront joindre l'une des deux équipes de sport électronique dès cet automne. Deux matchs de League of Legends, d'Overwatch ou de Rocket League auront lieu chaque semaine.

C'est pour répondre à la demande des étudiants que le Cégep a mis sur pied ces équipes. Toutefois, la direction assure que le nouveau service sera encadré « de façon à ce que les saines habitudes de vie soient mises en valeur ».

« L’objectif est d’offrir à des étudiants fervents amateurs de jeux électroniques, la possibilité de vivre leur passion dans un environnement sain, encadré et favorisant la socialisation et la persévérance scolaire, tout en portant les couleurs de leur institution », explique le directeur des Affaires étudiantes, communautaires et internationales, Martin Lambert.

Les équipes entreront en compétition en octobre prochain. Elles seront membres de la Ligue Cyber Espoirs de la Fédération québécoise de sports électroniques. Cette ligue regroupe des équipes de niveau secondaire et de cégep de partout au Québec.

N'entrera pas dans ces équipes qui veut : un camp de sélection aura lieu en août.

En plus de s'entraîner derrière les consoles de jeu, ces athlètes devront obligatoirement participer à des séances d’activité physique en salle. Chaque étudiant de ces équipes aura un programme personnalisé, préparé par un kinésiologue du Centre de l’activité physique.

Le Cégep de Sherbrooke est d'ailleurs à la recherche d’un entraîneur pour ses futures équipes de sports électroniques.