Le prochain film de Xavier Dolan sélectionné à Cannes

Parmi les autres films annoncés jeudi matin par Thierry Frémaux et Pierre Lescure, on retrouve notamment Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, A Hidden Life de Terrence Malick, Le Jeune Ahmed des frères Jean-Pierre et Luc Dardenne ainsi que Sorry We Missed You de Ken Loach.

Le film La femme de mon frère de Monia Chokri sera pour sa part en lice dans la section Un Certain Regard.

Très attendu, le dernier opus de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood, ne figurait pas dans la liste des titres annoncés, mais le Festival se réserve toujours la possibilité d'ajouter un film à sa programmation au dernier moment.

Matthias et Maxime, huitième film du réalisateur québécois, raconte l'histoire de deux meilleurs amis d'enfance approchant la trentaine qui voient leur quotidien être chamboulé par un baiser, échangé lors du tournage d'un film amateur.

Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Antoine Pilon, Samuel Gauthier, Adib Alkhalidey, Catherine Brunet, Marilyn Castonguay font partie de la distribution.

En 2016, Xavier Dolan était reparti avec le Grand Prix pour son film Juste la fin du monde.

Au total, 19 films seront en compétition lors de cette édition qui se tient du 14 au 25 mai.