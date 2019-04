Rencontre pour une meilleure assurance-emploi sur la Côte-Nord

Les élus, représentants autochtones et syndicaux, les travailleurs et les employeurs présents ont tenté de sensibiliser les commissaires à la réalité nord-côtière, en particulier au trou noir de l’assurance-emploi.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada, pour laquelle travaillent les commissaires présents, a la tâche d’évaluer le régime d’assurance-emploi du Canada.

Action-Chômage Côte-Nord réclame que le gouvernement fédéral modifie les critères d’admissibilité de l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers et donne une protection supplémentaire aux régions qui vivent avec une économie saisonnière, comme certaines parties de la Côte-Nord.

Les commissaires se disent mieux outillés à la suite de cette rencontre pour représenter les intérêts de la Côte-Nord dans leurs recommandations.

Il a notamment été question des différentes réalités de l’emploi dans diverses parties de la Côte-Nord et de la difficulté à fonctionner avec un régime uniforme à travers la région.

Action-Chômage Côte-Nord réclame que certaines sous-régions et catégories d’emploi soient déclarées « sous-protection ».

Nous autres, on veut essayer de voir comment on peut aider de faire en sorte que les régions économiques de l’assurance-emploi correspondent plus véritablement aux régions économiques. Par exemple, que la Haute-Côte-Nord ne soit pas amalgamée avec d’autres régions où la réalité économique est différente , explique le commissaire des travailleurs à la commission de l’assurance-emploi du Canada, Pierre Laliberté.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil.