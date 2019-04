Des Autochtones obtiennent réparation 67 ans après l'inondation de leurs terres

La communauté recevra environ 4 millions de dollars de Victoria au courant de la prochaine décennie, pour corriger un « tort historique ». Ses membres avaient obtenu un préavis de seulement deux semaines avant d’être délogés.

Le barrage Kenney, qui a mené à la création du réservoir de Nechako, situé à environ 200 kilomètres à l’ouest de Prince George, a été construit pour l'alimentation en électricité de l’aluminerie Alcan de Kitimat, qui appartient aujourd’hui à Rio Tinto.

« Nous sommes à une époque où on peut faire d’une tragédie un succès, et cela nous permettra de reconstruire notre communauté », a déclaré la cheffe Corrina Leween, dont la mère et la grand-mère ont été forcées de quitter leur maison en 1952.

L’inondation des terres des Cheslatta Carrier avait aussi mené à la destruction de 60 tombes du cimetière local.