Formations des cadets : les occasions se font rares pour les francophones unilingues, se défend la GRC

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le commandant responsable de l’École de la GRC à Regina, Jasmin Breton, a expliqué que depuis la fermeture de certains détachements situés dans la province du Québec, il n’existe plus de postes unilingues francophones à la GRC.

Une fois leur diplôme obtenu, les futurs agents fédéraux seront appelés à travailler dans un milieu majoritairement anglophone ou bilingue, a-t-il précisé. Les formations ont donc été conçues en fonction de cette réalité.

Tous nos postes aujourd’hui sont des postes soit anglophones ou bilingues. Jasmin Breton, commandant division Dépôt, École de la GRC

Je comprends l’aspect de formation en français, je respecte ça. Sauf qu'en bout de ligne, c’est beau de former quelqu’un en français, mais on n’a pas de jobs pour vous parce que vous ne parlez pas l’anglais , a-t-il déclaré.

Ce n’est pas que l’on veut fermer la porte aux joueurs francophones, mais c’est juste la réalité de ce que l’on a comme organisation.

Mardi, Radio-Canada a révélé que la GRC mettait à l’essai un projet pilote de deux ans au cours duquel on privilégiera des formations bilingues au détriment d’une formation uniquement en français. En 2019-2020, deux troupes de 32 cadets chacune suivront une formation bilingue. Les 38 autres troupes apprendront leur métier en anglais.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a déjà reçu deux plaintes en lien avec ce changement et il analyse présentement leur recevabilité .

Avant, les cadets pouvaient choisir d’être formés uniquement en français ou en anglais. La GRC a toutefois indiqué qu'un sondage mené auprès de ses membres francophones a révélé que le programme de formation des cadets en français ne leur avait pas rendu service puisqu’un grand nombre d’entre eux travaillent dans un environnement majoritairement anglophone .

On a fait des études; on a fait des entrevues avec les gens qui ont fait les différentes formations et la plupart d’entre eux nous disent que le système que l’on utilisait ne fonctionne pas de façon efficace. Donc, on essaie quelque chose de nouveau , a expliqué le commandant Breton.

En ce moment, l’opportunité n’est pas là [d’être formé uniquement en français]. L’opportunité, présentement, c’est de faire la formation bilingue. Jasmin Breton, commandant division Dépôt, École de la GRC,

Cette décision de la GRC a vivement été critiquée par des défenseurs de la langue française qui ont soutenu qu’elle empêcherait les francophones de faire carrière dans l’organisation.

M. Breton a plaidé, au contraire, qu’elle offre l’occasion à un plus grand nombre de francophones de se joindre à la GRC puisqu’au lieu de former, chaque année, une seule troupe en français de 32 cadets, on en formera deux bilingues pour un total de 64 cadets.

Les joueurs qui sont en formation linguistique, ce sont tous des joueurs francophones, ce sont des candidats venus pour la plupart du Québec , a-t-il indiqué. La culture qui va se créer [sera] à 100 % francophone.